Operazione antidroga nei locali notturni della Trexenta e del Campidano

110 grammi di droga e 4 coltelli sequestrati, quattro persone denunciate per detenzione di droga e armi da taglio e altre 6 segnalate per possesso di stupefacenti ad uso personale. E' il bilancio dell'operazione che ha visto impegnati 42 carabinieri nel controllo di 4 locali, tra la Trexenta e il Campidano. L'operazione è stata condotta dai militari delle stazioni di Guasila, Villamar e Furtei in collaborazione con il nucleo cinofili della Compagnia carabinieri di Cagliari e coordinati dalla compagnia di Sanluri. Il cane antidroga ha permesso durante le ispezioni nei bar di individuare i clienti che nascondevano dosi di stupefacenti nelle tasche. Per quattro di loro, tra cui anche il gestore di uno dei locali, è scattata la denuncia.