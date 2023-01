"Parti inagibili e freddo", studenti dell'Alberti in sciopero

"I topi sono diventati pinguini". È lo striscione mostrato sotto gli alberi della pineta di viale Colombo dagli studenti del liceo scientifico Alberti che hanno scioperato questa mattina soprattutto per sottolineare il problema sicurezza. "La sede centrale dell'istituto - spiegano i rappresentanti - ovvero quella situata in Viale Colombo, presenta visibili danni strutturali e una parte dell'edificio scolastico è stata dichiarata inagibile. Nonostante siano stati effettuati dei controlli sulla sicurezza dell'intero edificio, non si è ricevuto alcun esito finale dagli organi competenti". Non solo: "I numerosi precedenti lavori svolti nella succursale di Via Ravenna sono risultati insignificanti in confronto alle gravi condizioni in cui riversa la struttura; nelle ultime settimane ci sono state innumerevoli segnalazioni di infiltrazioni e perdite d'acqua. La sede di Via Koch, nonostante sia stata recentemente assegnata all'Alberti, presenta problematiche simili a quelle di Via Ravenna".