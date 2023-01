Passaporti, il 5 febbraio a Cagliari open day in Questura

La richiesta di passaporti è aumentata e, per far fronte alla mole di lavoro con attese di mesi, domenica 5 febbraio dalle 10 alle ore 18, l'Ufficio Passaporti della Questura di Cagliari osserverà, in via straordinaria, un turno continuativo di apertura al pubblico. L'iniziativa, fanno sapere da Via Amat, servirà "per consentire l'acquisizione delle istanze dei passaporti degli utenti privi di appuntamento o che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima dell'appuntamento disponibile anche se già ottenuto on-line. Solo per la predetta giornata, pertanto, l'accesso sarà libero e l'eventuale fila seguirà l'ordine cronologico di arrivo".