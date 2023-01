‘’In questi giorni nel Pronto Soccorso di Monserrato si sta vivendo un vero e proprio dramma''. La denuncia è del Nursind, il sindacato degli infermieri, che riporta di un sovraffollamento di persone in fila e in attesa di un posto letto. Domenica erano in 29, 5 tra loro positivi al covid con un aggravio ulteriore per lo smaltimento dei pazienti del Pronto Soccorso.

Appello alle istituzioni: ‘’Intervento deciso e immediato''.

Notizia in aggiornamento