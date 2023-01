Investito da un'esplosione mentre taglia l'erba

Questa mattina un giardiniere di 62 anni impiegato in un'impresa del settore ha perso una mano, mentre era al lavoro nei parcheggi delle Vecchie Saline, a Olbia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava ripulendo dall'erba una delle aiuole, quando è stato investito dall'esplosione di un oggetto che ancora non è stato individuato, ma che potrebbe essere un grosso petardo inesploso e abbandonato dai giorni delle ultime festività. L'improvvisa deflagrazione ha ferito il lavoratore, soccorso dal collega con cui stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire che cosa sia successo, con il supporto degli artificieri della sezione di Olbia. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia e, poi, ricoverato nel reparto di ortopedia.