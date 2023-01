Piogge, vento e freddo: allerta gialla

Allerta nubifragi sulla Sardegna. La Protezione civile ha emanato un'allerta gialla sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro: si prevedono piogge sparse con cumulati - recita il comunicato della Protezione civile - che potranno essere elevati sui settori occidentali e sulle aree montuose. Per tutta la giornata di martedì e per quella di mercoledì (fino alle 12:00) previsti anche venti forti e mareggiate. Il ciclone polare in arrivo (denominato Thor) porterà poi un brusco calo delle temperature e neve, prima oltre i mille metri e da giovedì anche a quote collinari.