Plastic free: Elmas e Castelsardo tra i comuni italiani più virtuosi

Ci sono anche due comuni sardi, Elmas e Castelsardo, nella speciale classifica dell'associazione “Plastic free” 2023 che premia le amministrazioni virtuose che si sono distinte per la sensibilizzazione contro l'inquinamento dalla plastica. I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la ONLUS che promuove l'iniziativa.

I riconoscimenti per i 68 comuni italiani sono stati resi noti durante la presentazione che si è tenuta a nei giorni scorsi a Roma, nella sala stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che ha patrocinato l’iniziativa. I vincitori prenderanno parte alla cerimonia ufficiale di premiazione, in programma il prossimo 11 marzo a Bologna.