Porti, in Sardegna i traffici tornano sui livelli pre-pandemia

Traffico passeggeri in aumento e traffico merci sostanzialmente costante. I numeri segnano un totale riallineamento, e in alcuni casi una crescita, rispetto al 2019, stando ai dati indicati nel 2022 dagli otto porti di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna.

I traffici passeggeri, dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax) registrano un +22% rispetto al 2021, con numeri prossimi ai 5 milioni di unità. In risalita anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia (Santa Teresa e Portovesme). Si attestano a poco meno di 826 mila passeggeri, per un +21 % sull'anno precedente.

La tendenza complessivamente supera le performance del 2019. Rispetto al periodo pre-covid il 2022 segna un + 0,02 % sui traffici passeggeri di linea, mentre resta ancora negativo - meno 27 per cento - su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (nel 2021 era pari a - 40 %). Risultato, in particolare, spinto dal record degli scali di Olbia - Isola Bianca (poco più di 3 milioni e 62 mila passeggeri nell'anno appena concluso) e Porto Torres (circa 1 milione e 135 mila), che crescono rispettivamente del 3 e del 10 per cento rispetto all'ultimo dato positivo di tre anni fa. Crescita a tre cifre per il mercato delle crociere , che ha chiuso il 2022 con un più 284,5 per cento rispetto al 2021, raggiungendo quota 220 mila e 595 passeggeri, 152 mila dei quali nel porto di Cagliari.