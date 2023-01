Non ce l'ha fatta l'insegnante in pensione di 76 anni investita in via Balai, a Porto Torres, la sera del 2 gennaio. La donna era stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada, riportando diversi traumi e fratture. Ricoverata d'urgenza in ospedale, al Santissima Annunziata, è morta in Rianimazione dopo che le sue condizioni si erano aggravate.