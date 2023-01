Proiettile vagante, tragedia sfiorata

L'episodio è avvenuto la notte di capodanno. Un colpo d'arma da fuoco ha bucato il vetro della finestra di un appartamento di via Delle Frasche, nel rione di Pred'istrada, a Nuoro. All'interno della casa una donna di 90 anni, in compagnia di una delle figlie. Fortunatamente nessuna delle due è rimasta ferita. Entrambe stavano dormendo e non hanno sentito il colpo di pistola esploso probabilmente mentre erano in corso i festeggiamenti del capodanno con i fuochi d'artificio. Il proiettile vagante, dopo aver perforato la persiana ha finito la sua corsa contro uno dei muri all'interno dell'appartamento, nella cucina. La scoperta e' stata fatta la mattina dopo. Sull'episodio indagano i carabinieri.