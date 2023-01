Rapina alla Bnl di Nuoro, arrestato presunto autista della banda

Svolta nelle indagini legate alla rapina del maggio scorso nella filiale della Bnl di Nuoro in via Manzoni. Gli agenti della Polizia di Stato, su disposizione del Gip del tribunale di Nuoro, hanno arrestato un operaio forestale, ritenuto dagli investigatori il palo e l'autista della banda. In banca erano entrati i due complici, incappucciati e armati di pistola. Avevano svaligiato le casse dell'Istituto di credito sottraendo una cifra intorno ai 2mila euro.

I rapinatori si diedero poi alla fuga, secondo gli investigatori sulla auto dell'operaio arrestato ieri. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros. Le indagini proseguono per arrivare agli altri due malviventi.