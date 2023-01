Ricevevano il sussidio senza averne diritto, 259 denunciati dai Carabinieri

Ricevevano il reddito di cittadinanza, ma non ne avevano diritto. Nel corso del 2022 sono stati 259 i sardi che sono stati denunciati perché, in base ai controlli dei Carabinieri, percepivano illegittimamente il sussidio. Grazie al lavoro dei militari, con la collaborazione dei Nuclei Carabinieri negli Ispettorati Territoriali del Lavoro e degli uffici provinciali dell'Inps, sono venute alla luce 112 situazioni illegittime nella provincia di Sassari, 62 in quella di Cagliari, 48 nel Nuorese e 37 ad Oristano.

Nel servizio di Francesca Caria l'intervista a LUCA CASULA, del Caf Cisl di Cagliari.