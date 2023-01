Rifiuti: raffica di controlli della polizia locale

Decine di sopralluoghi, presidi e appostamenti dal centro alla periferia. Anche nel mese di dicembre 2022 è stata intensa

l'attività contro l'abbandono dei rifiuti. Attraverso azioni congiunte, la Polizia Locale di Cagliari e il Servizio Igiene

del suolo, con l'ausilio di telecamere e di privati cittadini che collaborano attivamente per scoraggiare maleducazione e

inciviltà, anche i responsabili degli abbandoni nel Largo Carlo Felice, Mercato Is Bingias, viale Calamosca, via Dante, corso

Vittorio Emanuele II, via Angioy, via Goldoni, via Pontano, via Tommaseo, via Santa Maria Chiara e via Castiglione, sono stati individuati e sanzionati. Tanti gli accertamenti sulle utenze. Numerose le verifiche su mastelli danneggiati, esposti fuori dall'orario consentito e associati a utenze domestiche utilizzati da parte di attività commerciali e viceversa.