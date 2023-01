Rischio crolli a Cagliari, nuova segnalazione nel quartiere Marina

Una nuova segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco per alcune crepe notate in una palazzina adiacente a quelle sgomberate nei giorni scorsi in via Dettori a Cagliari, nel quartiere storico della Marina. I pompieri, che erano già al lavoro per l'installazione di alcuni dispositivi per il monitoraggio dei cedimenti, hanno messo in campo una squadra che sta verificando l'entità delle nuove lesioni. Anche il Comune è impegnato per capire come intervenire nel più breve tempo possibile e scongiurare crolli. Non è improbabile che possano esserci nuovi sgomberi, se le verifiche tecniche rileveranno crepe simili a quelle delle altre palazzine.