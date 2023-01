Sant'Efisio, processione in ricordo del martire

Celebrazioni nel sud Sardegna in ricordo di Sant'Efisio. Il 15 gennaio è infatti il giorno in cui la Chiesa ha fissato la memoria liturgica del santo, martire cristiano sotto Diocleziano nel 303 d.C. e venerato in tutta l'isola e in particolare nel cagliaritano. Prima di morire, Efisio di Antiochia avrebbe invocato la protezione divina sul popolo sardo e a lui è dedicata l'imponente corteo nel capoluogo nella giornata del Primo maggio. Questa mattina la processione sulla spiaggia di Nora, luogo dove secondo la tradizione il santo fu martirizzato; poi nel pomeriggio il simulacro del Santo è stato riportato nella chiesa a lui dedicata nel quartiere di Stampace a Cagliari per la celebrazione della messa. Celebrazioni anche a Capoterra, paese di cui Sant'Efisio è il patrono.

