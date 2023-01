Il giovane attaccante Nik Prelec, sloveno, 21 anni, è atterrato all'aeroporto di Elmas. Il neo acquisto rossoblù si è dichiarato felice di essere approdato in Sardegna. “Quando arriva un'offerta come quella del Cagliari e di mister Ranieri - ha detto ai cronisti che lo attendevano in aeroporto - non puoi dire no. Sono molto felice di essere qui e sono pronto a dare tutto per la squadra”. il 21enne arriva dallo Swarovski Tirol, con all'attivo sei reti in tredici partite nella serie A austriaca.