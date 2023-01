Scelti i 120 cavalieri, tra loro 5 amazzoni

L' Associazione Culturale Cavalieri di Oristano per la Sartiglia ha comunicato alla Fondazione Oristano, l'elenco dei 120 cavalieri che parteciperanno all'edizione 2023. Il Componidori del Gremio dei Contadini è Danilo Casula, su segundu è Salvatore Montisci e su terzu è Bernardino Ecca.

La corsa alla stella del Gremio dei Contadini è prevista per domenica 19 febbraio, mentre quella del Gremio dei Falegnami è in programma martedì 21. In questo caso Giampaolo Mugheddu è il Componidori del Gremio dei Falegnami, Gianluca Mugheddu su segundu e Francesco Loi, su terzu. Tra i cavalieri, 5 sono le amazzoni. Al termine della cerimonia della Vestizione il corteo dei 120 cavalieri guidato da su Componidori e preceduto dai trombettieri e tamburini, massaieddas e dal gremio, si dirigerà verso il percorso di via Duomo nel quale si svolgerà la corsa alla stella.