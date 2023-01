Un grave incidente è avvenuto lungo la 130 all'altezza di Decimomannu. In uno dei due veicoli coinvolti viaggiavano una mamma di quarant'anni con i figli di otto e quattro anni, entrambi ora ricoverati al Brotzu di Cagliari. Gravissimo il più grande che era già in coma all'arrivo dei soccorritori e si trova ora in terapia intensiva. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17:00. Secondo una prima ricostruzione l'auto sarebbe stata tamponata da un furgone.