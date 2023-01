Finanziaria, scontro sul nuovo stadio del Cagliari

A infiammare la discussione in Consiglio regionale sulla Finanziaria è stato il nodo dei fondi, 50 milioni in tre anni, per il nuovo stadio del Cagliari, su cui la stessa maggioranza attende la decisione del presidente della Giunta Solinas. "I soldi ci sono, serve coraggio", esorta il sindaco Truzzu che sull'ipotesi di spostare l'opera da Sant'Elia a Su Stangioni chiarisce: "Cambiare luogo significa non fare il nuovo impianto". Ancora più esplicita la posizione del Cagliari calcio e del partner industriale Costim che in una lettera a Regione e Comune hanno fatto sapere di non essere disposti ad aspettare una risposta sul progetto per Sant'Elia oltre il 31 marzo.