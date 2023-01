Successo importante in chiave salvezza per la Torres, solo pari per l'Olbia

In serie C, giornata di luci e ombre per le due sarde nel gruppo B. vittoria fuori casa per la Torres che si impone uno a zero sul campo dell'Imolese ultima in classifica. Di Diakite il gol partita al 58esimo. Successo importante per i sassaresi di Sottili, che salgono a quota 27 punti. Un punto casalingo contro il Rimini per l'Olbia che dopo il gol di Ragatzu al 71esimo si è fatta raggiungere dalla rete di Santini a quattro minuti dal 90esimo. Per i bianchi (19 punti) la classifica resta complicata.