Serie C, Torres e Olbia in campo nel pomeriggio

Serie C, entra nel vivo il campionato che oggi vedrà impegnate sia Torres che Olbia: gare importanti per dare continuità alle belle prestazioni dell'ultima giornata, concluse entrambe con una vittoria. Alle 14,30 i rossoblu scenderanno in campo, in casa, contro il Cesena: da verificare le condizioni di Ruocco e di Masala che resteranno in forse fino all'ultimo. Un'ora prima prima i bianchi giocheranno a Pesaro uno scontro diretto per la salvezza: i marchigiani hanno un punto in più dei galluresi e lo scontro si preannuncia complicato.