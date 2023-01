Si allunga la stagione delle crociere, 191 approdi tra febbraio e dicembre

Numeri in crescita e stagione più lunga per il mercato delle crociere 2023 nei porti di Sistema della

Sardegna. Superata la crisi pandemica e riequilibrato il fattore riempimento nave, dal mese di febbraio e fino alla

seconda metà di dicembre, nei 6 scali (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci,

Oristano ed Arbatax) approderanno 191 navi, per una previsione di almeno 400 mila crocieristi.



Sono 117 in tutto (7 in meno dello scorso anno) gli approdi in calendario a Cagliari, per una stagionalità che

va dal 22 febbraio al 24 dicembre. Confermata, anche quest’anno, la presenza del gruppo Costa Crociere,

con la Toscana e le due dell’Aida, Blu e Cosma, quest’ultima, neonata della controllata tedesca, per la prima

volta in Sardegna. In graduale crescita anche il numero di approdi di piccole navi del segmento extra lusso,

come le Ponant e Silversea, con soste in banchina per due giornate consecutive (overnight).



Cresce il numero degli scali ad Olbia che, rispetto ai 46 del 2022, passa a 66 della stagione alle porte.

Conferme, anche in questo caso, per la MSC che, come avverrà con le navi Costa a Cagliari, con la Orchestra

e la Magnifica garantirà gli imbarchi direttamente dalla Sardegna per il tour nel Mediterraneo.

Tre, per questa prima fase, gli approdi in calendario nello scalo di Porto Torres concentrati nei mesi di

settembre e novembre.

A Golfo Aranci ritornano, invece, le navi extra lusso della Seabourn Cruise Line, con 2 scali finora

confermati. Una, al momento, la prenotazione per il porto di Oristano, mentre Arbatax conferma due navi come nel

2022.

Un anno di assestamento, quello del calendario 2023, con conferme e qualche variazione dell’ultimo

momento, come quella del gruppo Virgin Voyages che ha rivisto gli itinerari nel Mediterraneo e rimandato al

2024 la sua presenza negli scali di Cagliari ed Olbia.