Si ferisce al volto con una motosega, donna di 68 anni in ospedale a Sassari

La donna, 68 anni, si è ferita al volto con la lama della motosega mentre, nel primo pomeriggio

stava tagliando della legna nella sua casa di Onifai.

Trasportata dal 118 al centro maxillo facciale dell'ospedale civile di Sassari non è grave.

Oltre al personale medico, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire con precisione le cause

dell'incidente.