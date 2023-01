Si è ribaltato con il camioncino dei rifiuti che stava guidando e che si è scontrato con un'auto. Un operatore ecologico è finito in ospedale a Olbia. L'incidente è avvenuto attorno alle 10 in via Ogliastra. I due mezzi si sono scontrati e il camioncino si è ribaltato dalla parte dell'autista, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza dal personale 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Olbia.