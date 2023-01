Tertenia, grave un 29enne ustionato da un petardo

Stava armeggiando all'interno dell'auto con un petardo - probabilmente di fattura artigianale - quando all'improvviso è partita una fiammata che lo ha raggiunto in pieno. La persona che era con lui nella vettura ha chiamato i soccorsi e così un giovane di 29 anni di Tertenia è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Qui gli sono state riscontrate ustioni in più del cinquanta per cento del corpo. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri di Jerzu. Ancora non sono chiari tutti i dettagli dell'incidente, accaduto vicino alla ex Orientale sarda.