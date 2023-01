Doppio appuntamento oggi per le squadre sarde di serie C. Alle 21 l'Olbia ospita in casa la Fermana mentre i Rossoblu dovranno affrontare la Vis Pesaro. Entrambe le formazioni hanno concluso nelle ultime 24 ore di calcio mercato due acquisti. I Bianchi hanno ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Alessandro Corti mentre a Sassari arriva in prestito dal Milan Bob Murphy Omoregbe.