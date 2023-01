Buon avvio di gara per la Torres che fuoricasa contro il Vis Pesaro passa in vantaggio su rigore con Diakite al 16esimo. I sassaresi si fanno, però, riacciuffare al 36esimo con un gol di Bakayoko. Quando la partita sembra poter regalare alla Torres un pareggio, in pieno recupero, Gavazzi sigla il gol del 2 a 1 finale per il Vis Pesaro.