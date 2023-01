Trattore si ribalta a Nurallao. Otto feriti, uno è gravissimo

Otto persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio a Nurallao - nel Sud Sardegna - per il ribaltamento di un trattore carico di legna. Sono state tutte trasportate in codice rosso in vari ospedali dell'Isola. Il più grave con vari traumi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, altri quattro sono arrivati in ambulanza al Policlinico, tre all'ospedale di Isili e uno a San Gavino.

Per l'uomo ricoverato al Brotzu la prognosi è riservata, mentre gli altri sette non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 in una via del centro urbano di Nurallao. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Isili - che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per accertare le responsabilità - il mezzo, per cause ancora da accertare, si è capovolto coinvolgendo diverse persone che viaggiavano a bordo del trattore sopra il carico di legna e altre che si trovavano in prossimità dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dal trattore e dalla legna e il personale del 118 di Cagliari.