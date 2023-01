Tre nuovi ventilatori meccanici per l'ospedale di Lanusei

Arrivano tre ventilatori meccanici per anestesia di ultima generazione all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Miglioreranno la qualità degli interventi chirurgici del reparto di anestesia. «I precedenti modelli – spiega Francesco Loddo, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale ogliastrino – avevano i controlli dei parametri anestesiologici di tipo manuale, mentre questi sono completamente elettronici. Inoltre, queste workstation dispongono di tutte le modalità ventilatorie possibili. L’insieme di queste caratteristiche li rendono enormemente più precisi e affidabili». L’arrivo dei tre ventilatori è un ulteriore passo nel processo di ammodernamento del parco tecnologico del Nostra Signora della Mercede, che negli ultimi tempi ha visto arrivare nuovi strumenti in diversi reparti. Per il prossimo futuro ci sono altre buone notizie: a Lanusei arriverà una nuova Tac destinata al reparto di Radiologia.