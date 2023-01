In casa contro la Recanatese, i sassaresi hanno fatto la partita e creato varie occasioni, passando in vantaggio in chiusura di primo tempo con un gol di Adama Diakite. Ma sul finale di gara un pasticcio difensivo ha causato un'autorete di Liviero. Il risultato definitivo quindi, 1-1, va stretto ai rossoblù. I sassaresi si trovano adesso al 13esimo posto in classifica.