Venezia ribalta il risultato, le ragazze della Dinamo salutano l'Eurocup

Niente da fare per le ragazze della Dinamo. Nel derby tutto italiano di Eurocup la Reyer Venezia è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata e a concludere la gara con il punteggio di 83-61. Niente da fare quindi per la squadra di coach Restivo. La Dinamo per tutta la partita ha cercato di rispondere colpo su colpo, ha lottato per 25’ tenendo aperta la qualificazione, poi ha dovuto cedere sotto i colpi di Kuier e Shepard. Sassari esce comunque a testa alta dopo aver disputato fin qui una splendida Eurocup.