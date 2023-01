Vento forte e mareggiate. Il maltempo crea danni in tutta la Sardegna

Il forte vento sta creando danni ingenti in tutta l'isola. A Olbia nella via Pisa il crollo di ampie porzioni di cornicione ha danneggiato tre auto in sosta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Tgr Il cornicione crollato in via Pisa, a Olbia

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra Olbia e Tempio. A la Maddalena la situazione più grave: grondaie pericolanti, caduta pali, insegne luminose. A Caprera un albero è caduto sulla strada.

Tgr L'albero caduto a Caprera

Tgr I vigili del fuoco hanno tagliato l'albero e liberato la carreggiata

Nella notte un albero è caduto sulla strada statale 200, nei pressi di Sorso. SUl posto vigili del fuoco e barracelli.

Tgr L'albero caduto nei pressi di Sorso

Numerosi interventi anche nel cagliaritano. In via Toscanini a Serdiana, nei pressi del campo sportivo, l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area dopo la caduta di un albero sradicato dalle forti raffiche di vento.

Tgr L'albero abbattuto dal vento a Serdiana

Problemi anche per i collegamenti marittimi. Venti di burrasca a mare forza 8 hanno costretto Moby a far saltare le sei corse marittime nel collegamento tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Ieri, invece, è stato il traghetto proveniente da Genova verso Porto Torres a essere dirottato verso lo scalo di Olbia. Disagi per il peggioramento delle condizioni meteo marine anche nel sud ovest della Sardegna: Delcomar fa sapere che tutto il traffico marittimo da e per Carloforte (Isola di San Pietro), "sarà dirottato verso lo scalo di Calasetta, con stessi orari e stesso naviglio". Non si registrano, invece, problemi nei collegamenti con l'isola di La Maddalena.