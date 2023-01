Vertice su Portovesme srl

Il presidente della regione Christian Solinas ha convocato a Cagliari un nuovo incontro con sindacati, rsu e azienda sulla crisi della Portovesme srl, pronta a fermare gli impianti dal primo febbraio a causa del caro energia.

Per Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil del Sulcis Iglesiente, la convocazione risponde alla necessità di poter approfondire l'esito degli incontri del presidente Solinas a roma. Lo stesso Solinas, dopo aver visto nella Capitale il ministro delle imprese Adolfo Urso, ha assicurato l'esistenza di condizioni favorevoli per trattare con i soggetti erogatori dell'energia elettrica e stabilire un accordo tale da garantire la prosecuzione delle attività della Portovesme srl in attesa della riconversione.