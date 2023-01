Violenza, persecuzioni e ricettazione. Un arresto ad Oristano

La Polizia di Oristano, coordinata della Procura, ha eseguito cinque misure cautelari nei confronti di 5 persone responsabili di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale su minori, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

Uno di loro, appartenente alle forze dell'ordine, in pensione, è stato arrestato perché avrebbe commesso una serie di maltrattamenti nei confronti della moglie e avrebbe abusato della figlia minorenne.

Per un cuoco in servizio presso un istituto scolastico divieto di avvicinamento nei confronti di una collega che l'uomo avrebbe perseguitato sottoponendola da anni ad angherie e soprusi.

Un settantenne residente nella provincia è stato allontanato da casa per le violenze nei confronti della moglie.

Altre due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di due militari, uno in pensione l’altro in servizio a Roma, per i reati di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione.