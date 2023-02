Come nel 2022, anche quest'anno è l'AidaBlu ad inaugurare la nuova stagione crocieristica nei porti sardi. Per gli ospiti della nave, principalmente tedeschi, sono state programmate visite guidate nella città di Cagliari, ed escursioni nei siti storici e culturali del Sud Sardegna.E' il primo di 118 approdi in calendario nel porto del capoluogo isolano, per una stagionalità che andrà avanti sino al 24 dicembre.