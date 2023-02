A causa dei cambiamenti climatici crolla del 50% la produzione del miele

Sono le sentinelle dell'ambiente ma anche le prime che ne pagano le conseguenze sia in caso di inquinamento che per le conseguenze dei cambiamenti climatici.

"Le conseguenze sono una produzione di miele più che dimezzata negli ultimi anni. "Quella del 2022 - ricorda Coldiretti - è stata una annata pessima, soprattutto per il sud Sardegna. Ad incidere è stato soprattutto il troppo caldo, la produzione di miele si è dimezzata, con punte dell'80%. È stata messa in pericolo la vita stessa delle api, costringendoci anche ad intervenire per aiutarle nell'alimentazione e per l'acqua".

Negli ultimi anni la media produttiva, a causa soprattutto dei cambiamenti climatici si è notevolmente ridotta. Si è passati da una media di circa 50 kg ad alveare ad un media che varia dai 5 ai 30 kg. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Un lavoro che genera un valore economico stimato in circa 153 miliardi di euro l'anno su scala mondiale, 22 miliardi su scala europea e 3 miliardi su scala nazionale, secondo stime Coldiretti.