A Porto Torres la panchina degli innamorati

Una panchina per gli innamorati e un contest fotografico rivolto a chi si ama, a tutte le età. Con queste iniziative il Comune di Porto Torres si prepara per San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio. La panchina è stata installata davanti alla Torre Aragonese, nello spazio verde all'ingresso dell'area portuale, accanto alla lancia collocata durante le feste di fine anno. Con il contest gli innamorati saranno invitati a farsi fotografare sulla panchina e a pubblicare l'immagine su Instagram e Facebook. "La Torres Aragonese è un simbolo della città - spiega l'assessore alla Culture Maria Bastiana Cocco - da tempo e con continuità stiamo cercando di rendere viva l'area, frequentata costantemente in tutti i periodi dell'anno, con iniziative di carattere eterogeneo". "Questo allestimento - aggiunge l'assessora alle Pari opportunità Simona Fois - rappresenta il capolinea di un ideale itinerario dell'amore e della riconciliazione che abbiamo avviato dall'altro estremo del lungomare con la statua degli Abbracci di Odo Tinteri. Riteniamo che dopo le distanze e le difficoltà imposte dagli anni difficili che abbiamo passato, siano necessari anche piccoli segnali per valorizzare il messaggio universale dell'amore che va al di là del semplice legame di coppia"