A tre anni dal primo caso italiano, situazione sotto crontrollo

Il 20 febbraio 2020, a Codogno, veniva diagnosticato per la prima volta il Covid e cominciava il periodo duro della pandemia. A tre anni di distanza, il panorama e' molto cambiato. I dati sono rassicuranti anche nell'Isola. In base all'ultimo monitoraggio Gimbe tra il 10 e il 16 febbraio in Sardegna i nuovi casi sono calati del 13 per cento ed e' migliorata l'incidenza, con 53 contagi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto e' al 9,7% in area medica, all'1,5% in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 55 contagi. Si segnala un decesso nella città metropolitana di Cagliari.