Accolto il ricorso, la maestra torna in aula

Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, su ricorso presentato dalla Uil Scuola, ha accolto la domanda presentata da una maestra scavalcata nelle nomine a tempo determinato. Ora l'insegnante potrà entrare in classe e iniziare l'anno scolastico al secondo quadrimestre. "Tutto è legato al 'mal funzionamento' dell'algoritmo - spiega all'ANSA Giuseppe Corrias della Uil - e non è finita: altri insegnanti stanno aspettando una decisione del giudice''.



La rivolta è cominciata a settembre ed era sfociata in una manifestazione davanti alla Direzione scolastica provinciale.

Alcuni casi erano risolti subito. Per altri docenti si è reso necessario il ricorso ai tribunali. Nei mesi scorsi altre

due insegnanti, dopo sentenza del giudice, erano riusciti a rientrare in corsa per l'anno scolastico. Ora si aggiunge un nuovo caso.