Adiconsum, in Sardegna prezzi della benzina superiori alla media nazionale

Nell'Isola i prezzi della benzina sono superiori alla media nazionale. Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che sottolinea come la tendenza sia contraria rispetto a quella nazionale. “Alla data odierna il gasolio in modalità servito arriva a costare 2,406 euro al litro ad Arbus, 2,319 euro/litro la benzina – spiega il presidente Giorgio Vargiu –. Ad Olbia il diesel raggiunge 2,299 euro, 2,249 euro la verde. Mentre sul territorio nazionale si assiste ad una lenta discesa dei listini alla pompa, in Sardegna i prezzi rimangono ancora elevati e, in ogni caso, superiori alla media italiana”. L'associazione lamenta anche il fatto che molti distributori in Sardegna non comunichino i prezzi al ministero, come prevede la legge, e chiede maggiori controlli, anche a tutela dei benzinai che operano con correttezza. “Gli effetti del caro-benzina sono sotto gli occhi di tutti, perché listini dei carburanti più elevati portano ad un aumento dei prezzi per una moltitudine di prodotti, e non a caso in Sardegna registriamo una inflazione superiore alla media nazionale” – conclude il presidente di Adiconsum Sardegna.