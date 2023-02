Aeroitalia si aggiunge a Volotea per i collegamenti da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate. I biglietti sono in vendita da oggi. Si potrà partire per il capoluogo lombardo dal 17 febbraio. Olbia-Linate decollerà alle 7 e alle 19. Il volo di rientro alle 9:05 e alle 21:05. I collegamenti da Olbia per Roma Fiumicino inizieranno invece il 1 marzo con 2 orari: partenza dall'aeroporto Costa Smeralda alle 7 e alle 19. Partenza dalla Capitale alle 8:55 e alle 20:45.