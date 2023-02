Aggredisce i poliziotti dopo una rissa, un arresto a Carbonia

Un 36enne di Carbonia è stato arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo una rissa in un locale cittadino. I fatti si sono svolti domenica mattina quando due equipaggi delle Volanti del Commissariato di Carbonia sono intervenuti in aiuto dei Carabinieri. Durante i controlli il 36enne si è avvicinato agli agenti, con fare minaccioso, ha intimato loro di allontanarsi. L'uomo, in evidente stato di ebrezza alcoolica ha continuato a inveire e interferire, poi si è avvicinato al volto di un poliziotto minacciandolo. A quel punto gli agenti gli hanno chiesto formalmente di accomodarsi dentro l'auto per procedere in sicurezza alla sua identificazione. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l'uomo ha reagito spintonando i poliziotti.