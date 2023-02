Al via la stagione lirica con Gloria di Francesco Cilea

La Stagione 2023 vede un’altra preziosa rarità musicale questa volta di Francesco Cilea che viene eseguita per la prima volta in Sardegna: Gloria, opera lirica in tre atti, su libretto di Arturo Colautti, tratto dalla commedia La Haine di Victorien Sardou.

Quinta e ultima opera composta da Francesco Cilea viene rappresentata per la prima volta il 15 aprile 1907 al Teatro alla Scala di Milano ma non trova il successo sperato e viene ritirata dopo due recite.

Il 20 aprile 1932 il compositore la ripropone al Teatro di San Carlo di Napoli con un esito migliore (ed è questa la versione eseguita oggi al Teatro Lirico di Cagliari), anche se il titolo rimane sempre fra quelli raramente rappresentati. L’azione, ambientata nella Siena del XIV secolo, è una variazione sul tema di Romeo e Giulietta e racconta la tragica storia di due amanti coinvolti nel conflitto tra Guelfi e Ghibellini.