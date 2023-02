Alghero, pescatori abusivi di ricci multati dalla Guardia Costiera

A segnalare la presenza dei pescatori abusivi di ricci era stato un privato cittadino. La Guardia costiera di Alghero ha individuato i pescatori multandoli con mille euro. I ricci, ancora vivi, sono stati ributtati in mare. Sempre la Guardia costiera di Alghero, guidata dal comandante, tenente di vascello Giuseppe Tomai, ha rinvenuto nel tratto di costa davanti Fertilia attrezzatura da pesca alla deriva, a circa 200 metri dalla battigia e che rappresentava una minaccia per la fauna e per l'ambiente marino. Recuperate 20 nasse cilindriche con armatura in ferro e plastica e una rete di circa 300 metri.