Alghero, ultima chiamata

Per l'aeroporto di Alghero è il giorno della verità. Alle 13 saranno aperte le buste con le offerte per le rotte in continuità dopo che un primo tentativo di aggiudicazione non era andato a buon fine. In campo Ita Airways e AeroItalia che avevano già formalizzato la volontà di partecipare al bando. Non è escluso però che le compagnie possano decidere di fare un passo indietro all'ultimo minuto. Tra le tante incognite e una certezza: il 16 febbraio sarà l'ultimo giorno per la vecchia continuità territoriale. La Regione in questa nuova procedura mette sul piatto 9,1 milioni per i voli da e per Roma e 5,2 milioni per quelli verso Milano, per un totale di 14,3 milioni di Euro. Intanto - per quanto riguarda lo scalo di Cagliari - da oggi i collegamenti con Roma e Milano saranno garantiti soltanto da Ita Airways così come previsto dall'ultimo bando. Ieri gli ultimi voli in continuità di Volotea che comunque continuerà ad assicurare altre rotte.