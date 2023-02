Allerta per il ghiaccio, auto si ribalta in Ogliastra

Ha sbandato a causa del ghiaccio con il suo fuoristrada sulla statale 389 Nuoro-Lanusei all'altezza del bivio per Villagrande Strisaili e si è ribaltato. L'uomo al volante, un 63enne che viaggiava da solo, è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Lanusei dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Nuoro coordinata dal dirigente Leo Testa che raccomanda prudenza agli automobilisti.