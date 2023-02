Atto intimidatorio a Gavoi, spari contro l'auto di un maresciallo

Quattro i colpi di pistola esplosi durante la notte: bersaglio, l'auto di Joseph Mulas, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Nuoro. Il fatto è accaduto a Gavoi, in via Eleonora, durante le feste in piazza per il carnevale. Un atto intimidatorio, sul quale indagano le forze dell'ordine. Il sindaco Salvatore Lai ha espresso la sua solidarietà al concittadino con un post su Facebook: "In una bellissima giornata di festa gavoese che ha visto tante persone della comunità, ma anche turisti, dare vita a una manifestazione gioiosa con canti e balli al suono degli strumenti classici della tradizione gavoese - scrive il primo cittadino - un episodio bruttissimo ha scosso il paese e un nostro cittadino vittima di un attentato alla sua vettura. L'esplosione di quattro colpi di arma da fuoco ha rotto il bel clima di socialità e divertimento e la serenità del nostro cittadino e della sua famiglia, a cui va tutta la nostra affettuosa solidarietà per il vile atto di cui è stato oggetto".