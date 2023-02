Un auto ha urtato contro un generatore lungo la provinciale che collega Portoscuso a Gonnesa. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias che hanno estratto dalle lamiere il conducente trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. La strada è stata chiusa al traffico in una corsia sino al completamento della messa in sicurezza dei mezzi.