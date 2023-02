Barchino a fuoco, salvati 26 migranti

Sono stati salvati nella notte 26 migranti, tra i quali anche una donna, arrivati sulle coste del Sud Sardegna a bordo di due barchini. Sbarcati sulla costa di capo Teulada, all'altezza di cala Piombo, sono stati notati per le fiamme provenienti da una delle due piccole imbarcazioni. I migranti, che nel frattempo si erano messi in salvo sul secondo barchino, sono stati presi in consegna dai militari del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza e portati a Sant'Antioco dove sono stati visitati dagli operatori del 118 e condotti poi al centro di prima accoglienza di Monastir. Nelle prime ore di questa mattina altri 27 migranti sono stati intercettati dai Carabinieri, sempre nello stesso tratto di costa.