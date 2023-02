Battaglia per il marchio, Red Bull contro una cantina di Mamoiada

Il vino è arrivato sul mercato solo pochi mesi fa. Boeli della cantina Muggittu di Mamoiada. 2.500 bottiglie di cannonau e un'etichetta che, secondo le intenzioni dei produttori, doveva ricordare alcuni simboli del territorio. Eppure per il colosso delle bibite energetiche Red Bull quella dei Muggittu è “concorrenza sleale”. Per questo la multinazionale si è rivolta all'ufficio brevetti per contestare il logo. La famiglia Muggittu però rispedisce le accuse al mittente:" Noi non abbiamo copiato nessuno, raccontiamo il nostro territorio e la nostra storia. Non ci faremo intimidire" sottolineano Peppino Muggittu e il figlio Mattia, titolari della cantina. Al fianco degli imprenditori sardi anche la Coldiretti. Ora sarà l'ufficio nazionale brevetti a decidere. Entro due mesi per le aziende sarà possibile trovare un accordo.